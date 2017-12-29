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29 декабря 2017
09:38  29 декабря 2017 5

Николаев показал фанатам ретроснимок с Пугачевой. ФОТО

Николаев часто публикует в соцсетях снимки с ПугачевойФото: страница Николаева в Instagram

Российский певец Игорь Николаев поделился со своими подписчиками в Instagram раритетной фотографией, на которой он снят вместе с Аллой Пугачевой. Музыкант рассказал, что снимок был сделан в 1987 году в Японии.

«Немного лета из ХХ века в ваши зимние ленты», — подписал фотографию Николаев. Судя по фону за спинами артистов, они сфотографировались во время поездки на теплоходе. За 19 часов пост набрал почти семь тысяч «лайков». При этом возможность комментировать картинку почему-то оказалась отключена.

Напомним, в ноябре 2017-го Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались после шести лет брака. Свидетелями были их дети — Гарри и Елизавета, пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
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