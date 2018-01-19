Женщину оставили на сорокаградусном морозе
В аэропорту Якутска 89-летней пенсионерке, передвигающейся на инвалидной коляске, не оказали помощь при доставке в здание аэровокзала. При этом женщина заранее заплатила за дополнительное обслуживание во время прилета.
«Женщина покинула борт воздушного судна с помощью других пассажиров, однако попасть в здание аэропорта не смогла, в связи с чем вынуждена была находиться на улице при температуре воздуха минус 40 градусов», — цитирует заявление регионального следственного управления СКР издание Ruposters. В полицию обратилась дочь пенсионерки, в результате было возбуждено уголовное дело.