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21 января 2018
20 января 2018
20:10  20 января 2018 11

Молдавия требует от России миллиарды за «оккупацию»

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Компенсация может измеряться миллиардамиФото: Pixabay

Молдавия намерена предъявить Москве счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье. Об этом в интервью Latvijas Avize рассказал спикер молдавского парламента Андриан Канду.

«Мы считаем, что около двух тысяч российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами», — заявил Канду. Кроме того, политик отметил, что Россия якобы нарушила нормы международного права, отправив своих миротворцев в зону конфликта. Молдавская сторона планирует привлечь юристов для подсчета ущерба от присутствия российской стороны в Приднестровье в течение 25 лет. «Счет будет измеряться в миллиардах долларов», — уверен Канду.

По его словам, российские военные являются угрозой для безопасности Молдавии. «Это незаконное военное присутствие», — заявил политик, отметив, что рассчитывает поднять эту тему на международном уровне.

21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Однако молдавский президент Игорь Додон назвал это решение провокацией против России.

Ранее в Молдавии приняли закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Документ утвердил Канду, передает телеканал 360.

Олег Теплоухов
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