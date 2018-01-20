Молдавия намерена предъявить Москве счет на миллиарды долларов за военное присутствие в Приднестровье. Об этом в интервью Latvijas Avize рассказал спикер молдавского парламента Андриан Канду.
«Мы считаем, что около двух тысяч российских солдат в Приднестровье являются оккупационными силами», — заявил Канду. Кроме того, политик отметил, что Россия якобы нарушила нормы международного права, отправив своих миротворцев в зону конфликта. Молдавская сторона планирует привлечь юристов для подсчета ущерба от присутствия российской стороны в Приднестровье в течение 25 лет. «Счет будет измеряться в миллиардах долларов», — уверен Канду.
По его словам, российские военные являются угрозой для безопасности Молдавии. «Это незаконное военное присутствие», — заявил политик, отметив, что рассчитывает поднять эту тему на международном уровне.
21 июля парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Однако молдавский президент Игорь Додон назвал это решение провокацией против России.
Ранее в Молдавии приняли закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России. Документ утвердил Канду, передает телеканал 360.