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24 января 2018
12:16  24 января 2018 3

Госструктурам разрешили скрывать больше закупок

Клипарт. Разное. Магнитогорск, купюры, деньги
Правительство временно расширило список «неразглашаемых» финансовых услугФото: Илья Московец © URA.RU

Правительство России временно расширило список финансовых услуг, сведения о закупке которых государственными структурами больше не подлежат разглашению. В распоряжении прописаны банковские и страховые услуги, а также услуги по предоставлению займов.

Сведения о них, хоть и не составляют государственную тайну, не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сообщает «Коммерсант». В список вошли банковские и страховые услуги, предоставление займов, предоставление поручительств, услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг).

Распоряжение действует до 1 июля 2018 года. Документ подписал Дмитрий Медведев. Ранее глава правительства говорил о повышении заработных плат педагогам, медицинским сотрудникам и работникам культуры, сообщало «Федеральное агентство новостей». Он подчеркивал, что работа по реализации «майских» указов президента России Владимира Путина не прекращается. Сегодня «URA.RU» написало, что правительство России выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетникам.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
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