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24 января 2018
10:10  24 января 2018 9

Правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам

Клипарт., взятка, зарплата, деньги
Средства будут распределены между сферами образования, науки, культуры и здравоохраненияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России выделило 14,5 млрд рублей на повышение зарплаты работников бюджетных учреждений. Средства пойдут на исполнение «майских» указов президента.

Согласно «майским» указам президента страны Владимира Путина, необходимо повысить зарплату некоторым категориям бюджетников, сообщает Nation News. Бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда направят в сферу образования — 7,2 млрд рублей, в сферу науки — 3,4 млрд рублей, в сферу здравоохранения — 3,4 млрд рублей, в сферу культуры — 500 миллионов рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на сайте кабинета министров России опубликовано решение о выделении средств на повышение зарплат. Выделенная сумма позволит поднять зарплаты бюджетников до показателей, запланированных в 2018 году указами президента России.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
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