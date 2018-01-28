14:34 28 января 2018 0

Борис Найфельд, известный также как Биба, приехал в США в конце 1970-х годов Фото: Кадры из фильма «Порок на экспорт»

Глава русской мафии в США Борис Найфельд хочет вернуться в Россию, поскольку разуверился в американской мечте и не может осуществить никакие планы. Однако попасть на родину он не может из-за американской полиции, которая, по его словам, не дает ему покинуть территорию Штатов.

70-летний Борис Найфельд, известный также как Биба, приехал в США в конце 1970-х годов из Белоруссии (он уроженец Гомеля). В Штатах его судили за мошенничество, контрабанду табака и героина. Наркотик доставляли в телевизорах из Таиланда через Польшу, напоминает Daily Mail.

Недавно он третий раз вышел из тюрьмы, где отбывал двухлетний срок за подготовку убийства и попытку вымогательства. Найфельд пребывает в депрессии, поскольку, по его словам, «потерял все»: «Я потерял работу, я потерял время … Я потерял жену. Этого достаточно для меня». Найфельд считает, что мог бы найти в России работу, соответствующую его навыкам. Сейчас весь доход мафиози — пособие в размере 750 долларов в месяц, рассказывает РЕН-ТВ.