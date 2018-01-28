Снимки запеченной с картошкой курицы, разогретой или даже приготовленной на раскаленном металлопрокате, не оставили равнодушными пользователей соцсетей. Узнав, что фото сделаны в прокатном цехе №1 Челябинского металлургического комбината, комментаторы в очередной раз вспомнили о «суровости» южноуральцев.
«Молодцы», «Я миллион раз так делал!», «Супер! Лишь бы начальство было не против», «Я не верю что это обед. это 100% закусон», — отреагировали пользователи. Некоторые тут же поделились рецептами запеченной в муфельной печи заводской лаборатории картошки.
Меньше всего восторгов проявили в самом Челябинке, где с металлургией знакомы не понаслышке. «Картоха с пряностями получилась вкусная, хрустит на зубах», «Столько пыли с окалиной там, хоть прикрыли бы», «Картошка с отслоившейся окалиной… ну-ну… сомнительно», «Есть же нормальная столовая», — пишут участники группы «Подслушано ЧМЗ (Official)», в ВК.
Некоторые скептики и вовсе заявили, что фотографии сделаны вовсе не на ЧМК. «И да, это не Челябинск», — констатировал один из них.