Завод «Гирд» в Миассе (Челябинская область) создал для аэропорта «Внуково» ассенизационный автомобиль для приема стоков туалетов самолета. Как сообщили в пресс-службе предприятия, новая разработка позволит аэропортам повысить эффективность обслуживания авиационной техники.
«Авиационный ассенизационный автомобиль предназначен для выполнения нескольких операций. Среди них есть слив нечистот из туалетных отсеков воздушных судов закрытым способом и транспортировка отходов к месту их хранения или утилизации», — заявили представители завода на своих интернет-ресурсах.
Машина способна не только удалять отходы, но и осуществлять промывку туалетных отсеков технической водой с дезинфицирующей жидкостью. Автомобиль также будет заправлять собственные баки как открытым, так и закрытым способом от наливного пункта.
Технические характеристики новой разработки включают цистерну для отходов объемом 1,9 тысячи литров, бак для технической воды на 800 литров и емкость для дезинфицирующей жидкости на 400 литров. Грузоподъемность платформы составила 250 кг при высоте подъема в три метра.
Это уже не первая разработка завода «Гирд» для аэропортов. В октябре предприятие представило прицепной трап без шасси для работы в малых аэропортах, что позволило расширить линейку аэродромного оборудования для бюджетных авиакомпаний. Ранее это оборудование поставлялось из-за рубежа.
