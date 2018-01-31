{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
03:25  31 января 2018 0

Цена на iPhone 8 Plus в России упала до критической отметки

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, смартфон, айфон 8, гаджет, мобильный телефон, iphone, apple, iphone8
«Яблочный» гаджет подешевел на 20 процентов от официальной стоимостиФото: depositphotos.com © URA.RU

В России резко рухнула стоимость очередной продукции от компании Apple. Флагманский смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 20 процентов от официальной стоимости, заявленной в начале продаж.

Модель на 64 ГБ в российских интернет-магазинах можно приобрести за 51,5 тысячи рублей. Однако, «Яндекс.Маркет» приводит другие данные — 50 тыс. 30 рублей. Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России в конце сентября прошлого года. Начальная цена «яблочного» гаджета с 64 ГБ встроенной памяти составляла 64990 рублей, передает «Российская газета».

Напомним, в этом году компания Apple представит на рынке один дорогой iPhone с OLED- дисплеем и две-три более доступных модели. Первая «яблочная» новинка под названием iPhone SE 2 ожидается уже в мае—июне 2018 года.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров