03:25 31 января 2018 0

«Яблочный» гаджет подешевел на 20 процентов от официальной стоимости Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России резко рухнула стоимость очередной продукции от компании Apple. Флагманский смартфон iPhone 8 Plus подешевел примерно на 20 процентов от официальной стоимости, заявленной в начале продаж.

Модель на 64 ГБ в российских интернет-магазинах можно приобрести за 51,5 тысячи рублей. Однако, «Яндекс.Маркет» приводит другие данные — 50 тыс. 30 рублей. Продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в России в конце сентября прошлого года. Начальная цена «яблочного» гаджета с 64 ГБ встроенной памяти составляла 64990 рублей, передает «Российская газета».

Напомним, в этом году компания Apple представит на рынке один дорогой iPhone с OLED- дисплеем и две-три более доступных модели. Первая «яблочная» новинка под названием iPhone SE 2 ожидается уже в мае—июне 2018 года.