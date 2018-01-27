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28 января 2018
27 января 2018
20:00  27 января 2018 2

Названы сроки выхода в продажу нового iPhone

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, очередь за айфонами, фирменный магазин, тверская27
Поклонники Apple в этот раз не будут мерзнуть в очередяхФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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В 2018 году Apple представит на рынке один дорогой iPhone с OLED-дисплеем и две-три более доступных модели. Первая новинка — Phone SE 2 — ожидается на рынке уже в мае—июне.

Инсайдерскую информацию опубликовал авторитетный аналитический портал Digitimes. По информации издания, сейчас Apple тестирует четыре прототипа новых гаджетов: один с ЖК-дисплеем на 5,7—5,8 дюйма, два с 6,1-дюймовым, с OLED и ЖК-матрицами, а также фаблет с OLED-экраном на 6,5 дюйма. В продажу, по прогнозам экспертов, будут выпущены три айфона — два с ЖК-панелью и один с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем, сообщает Life.ru.

В конце весны или начале лета поклонники компании могут также дождаться смартфонов iPhone SE второго поколения. Не исключено, что iPhone SE 2 получит аналогичный «прародителю» 4-дюймовый экран, а также новый чип Apple A10 Fusion, 2 Гбайт оперативной памяти и встроенную память объемом 32 ГБ или 128 ГБ. Также iPhone SE 2 могут оснастить стеклом на обратной панели для возможности беспроводной зарядки, но технология 3D Touch, определяющей силу нажатия на экран, останется по-прежнему недоступной.

iPhone X признали самым продаваемым в мире смартфоном, сообщает Nation News. Несмотря на сложности с поставками в начале ноября, к концу месяца и в декабре Apple удалось добиться огромного роста производства гаджетов. Впрочем, на судьбе гаджета на самом емком для компании рынке, в Китае, это слабо сказалось. Отсутствие интереса у китайских покупателей к флагману компании может обернуться снятием его с производства.

Владимир Васин
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