В курганской больнице №2 провели внутреннее расследование по факту инцидента с пациенткой, которая пожаловалась, что ее с кровотечением и острыми болями выгнали из приемного покоя на мороз. В медучреждении утверждают, что девушка сама отказалась от помощи.
Как сообщили «URA.RU» в больнице, молодая женщина обратилась к медикам 23 января, около 18 часов, не сообщив о себе никаких сведений. Дежурный гинеколог предложил девушке пройти обследование на кресле для установления диагноза. Эту просьбу пациентка не выполнила и покинула приемное отделение больницы.
«На сегодняшний момент отсутствует правовой механизм, с помощью которого можно было бы принудить гражданина заботиться о своем здоровье», — говорится в официальном ответе медучреждения на запрос агентства. В больнице также отметили, что дефектов оказания медицинской помощи не установлено.
Историей неудачного обращения в городскую больницу №2 жительница Кургана поделилась во «ВКонтакте». Она заявила, что ей отказали в медпомощи и буквально выпроводили на улицу из приемного отделения, так как она была бледной. Девушка нашла поддержку у пользователей соцсети, однако некоторые все же усомнились в правдивости ее рассказа.