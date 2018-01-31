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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
11:48  31 января 2018 2

В курганской больнице объяснили, как пациентка с кровотечением оказалась на морозе

Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, регистратура, болезнь, здоровье, медицина, больница
Медики уверены, что сделали все от них зависящееФото: Илья Московец © URA.RU

В курганской больнице №2 провели внутреннее расследование по факту инцидента с пациенткой, которая пожаловалась, что ее с кровотечением и острыми болями выгнали из приемного покоя на мороз. В медучреждении утверждают, что девушка сама отказалась от помощи.

Как сообщили «URA.RU» в больнице, молодая женщина обратилась к медикам 23 января, около 18 часов, не сообщив о себе никаких сведений. Дежурный гинеколог предложил девушке пройти обследование на кресле для установления диагноза. Эту просьбу пациентка не выполнила и покинула приемное отделение больницы.

«На сегодняшний момент отсутствует правовой механизм, с помощью которого можно было бы принудить гражданина заботиться о своем здоровье», — говорится в официальном ответе медучреждения на запрос агентства. В больнице также отметили, что дефектов оказания медицинской помощи не установлено.

Историей неудачного обращения в городскую больницу №2 жительница Кургана поделилась во «ВКонтакте». Она заявила, что ей отказали в медпомощи и буквально выпроводили на улицу из приемного отделения, так как она была бледной. Девушка нашла поддержку у пользователей соцсети, однако некоторые все же усомнились в правдивости ее рассказа.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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