В Кургане пациентка одной из городских больниц утверждает, что ее буквально выпроводили из приемного покоя на улицу, несмотря на наличие острых болей и кровотечения. Историей девушка поделилась на условиях анонимности сразу в нескольких курганских группах во «ВКонтакте».
«Какой ужас все-таки в курганских поликлиниках, — делится автор поста. — Приехала вечером в городскую больницу №2 — не взяли с кровотечением, еще и говорили друг другу: „Выведите ее на улицу, а то она уже бледная“. Отправили домой, сказали, что могу приехать только экстренно, на скорой помощи».
Машину неотложки девушка вызывать не стала и, дождавшись утра, поехала в поликлинику №4. По ее словам, там ей нахамили, попасть на прием к гинекологу удалось только после «ругани». «Почему такое отношение к людям? Кто за этим смотрит? И почему всем наплевать?» — задается вопросами автор и заключает: «Курганские больницы ужасны».
В комментариях некоторые пользователи усомнились в правдивости рассказа. «Если бы действительно было кровотечение, вызвали бы „скорую“, зачем ждать утра???» — возмутилась Наталия Соленова. Другие поддержали девушку. «Те, кому не верится, могут на себе проверить отношение медперсонала второй городской больницы», — отметила Олеся Силанова. «Каждая вторая девушка в Кургане пострадала от халатности местного медперсонала!» — заявила Наталья Бельтюкова.
Корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно связаться с представителями городской больницы №2 — главный врач и его заместитель по качеству не ответили. Агентство направило письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в адрес медучреждения и областного департамента здравоохранения. Как уточнили в СУ СК РФ по Курганской области, данных о том, что заявление по поводу неоказания медицинской помощи поступало в силовые органы, в настоящий момент нет.