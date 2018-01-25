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25 января 2018
24 января 2018
14:40  25 января 2018 3

«Она уже бледная». Пациентка курганской больницы рассказала, как ее выкинули с кровотечением на мороз

Клипарт. Ноябрь. Магнитогорск, регистратура, поликлиника, здоровье, медицина, больница
Девушке отказали в помощи, несмотря на острые болиФото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане пациентка одной из городских больниц утверждает, что ее буквально выпроводили из приемного покоя на улицу, несмотря на наличие острых болей и кровотечения. Историей девушка поделилась на условиях анонимности сразу в нескольких курганских группах во «ВКонтакте».

«Какой ужас все-таки в курганских поликлиниках, — делится автор поста. — Приехала вечером в городскую больницу №2 — не взяли с кровотечением, еще и говорили друг другу: „Выведите ее на улицу, а то она уже бледная“. Отправили домой, сказали, что могу приехать только экстренно, на скорой помощи».

Машину неотложки девушка вызывать не стала и, дождавшись утра, поехала в поликлинику №4. По ее словам, там ей нахамили, попасть на прием к гинекологу удалось только после «ругани». «Почему такое отношение к людям? Кто за этим смотрит? И почему всем наплевать?» — задается вопросами автор и заключает: «Курганские больницы ужасны».

В комментариях некоторые пользователи усомнились в правдивости рассказа. «Если бы действительно было кровотечение, вызвали бы „скорую“, зачем ждать утра???» — возмутилась Наталия Соленова. Другие поддержали девушку. «Те, кому не верится, могут на себе проверить отношение медперсонала второй городской больницы», — отметила Олеся Силанова. «Каждая вторая девушка в Кургане пострадала от халатности местного медперсонала!» — заявила Наталья Бельтюкова.

Корреспонденту «URA.RU» не удалось оперативно связаться с представителями городской больницы №2 — главный врач и его заместитель по качеству не ответили. Агентство направило письменные запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в адрес медучреждения и областного департамента здравоохранения. Как уточнили в СУ СК РФ по Курганской области, данных о том, что заявление по поводу неоказания медицинской помощи поступало в силовые органы, в настоящий момент нет.

Инна Касаткина
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