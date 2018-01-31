Девушке разбили голову на танцполе за то, что она оттолкнула назойливого ухажера

15:59 31 января 2018 0

Полицейские отложили расследование из-за недостатка свидетелей Фото с сайта Imgur.com

Жительница Швеции Софи Йоханссон подверглась нападению в ночном клубе в Мальме. Неизвестный мужчина разбил бутылку о голову 19-летней девушки за то, что она на танцполе отвергла его сексуальные домогательства.

Девушка рассказала местным СМИ, что во время танца в клубе она почувствовала чужие руки между ног, пишет Life.ru. Йоханссон попыталась оттолкнуть мужчину, но он в ответ разбил об ее голову стеклянную бутылку.

Пострадавшая решила, что по ее лицу «течет жидкость из бутылки», но это была кровь. В больнице девушке зашили глубокие порезы на голове. При этом шведская полиция отложила расследование дела из-за невозможности установить личность нападавшего. Полицейские заявили, что «недостаточно свидетелей», но они готовы продолжить свою работу, если кто-то сможет описать напавшего на Софи мужчину.

Ранее Папа Римский Франциск побеседовал с жертвами сексуального насилия со стороны чилийских католических священников, сообщало «Федеральное агентство новостей». Глава католической церкви сказал, что не может «не выразить свою боль и стыд».