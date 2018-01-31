Депутаты будут сидеть на антикварных стульях за три миллиона

22:21 31 января 2018 0

Собрания петербургских депутатов проходят в Мариинском дворце Фото: Wikimedia Commons

На удобство депутатов в Санкт-Петербурге выделят порядка пяти миллионов рублей. В Мариинский дворец, где располагается городское Законодательное собрание, закупят новую мебель. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказ состоит из тридцати французских стульев образца XVIII века общей стоимостью более 2 миллионов 868 тысяч рублей и стола за 2 миллиона 128 тысяч рублей. Известно, что мебель разместится в Помпейском коридоре. Аукцион пройдет 19 февраля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому госзакупки иностранной мебели в течение двух ближайших лет запрещены, сообщало «URA.RU». По словам премьера, запрет не распространяется на предприятия стран Евразийского экономического союза.