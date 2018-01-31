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01 февраля 2018
31 января 2018
22:21  31 января 2018 0

Депутаты будут сидеть на антикварных стульях за три миллиона

Собрания петербургских депутатов проходят в Мариинском дворцеФото: Wikimedia Commons

На удобство депутатов в Санкт-Петербурге выделят порядка пяти миллионов рублей. В Мариинский дворец, где располагается городское Законодательное собрание, закупят новую мебель. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документам, заказ состоит из тридцати французских стульев образца XVIII века общей стоимостью более 2 миллионов 868 тысяч рублей и стола за 2 миллиона 128 тысяч рублей. Известно, что мебель разместится в Помпейском коридоре. Аукцион пройдет 19 февраля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому госзакупки иностранной мебели в течение двух ближайших лет запрещены, сообщало «URA.RU». По словам премьера, запрет не распространяется на предприятия стран Евразийского экономического союза.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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