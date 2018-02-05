У Курганской области появилась собственная «десятирублевка». ФОТО

Памятная монета выйдет тиражом 10 млн экземпляров
Банк России анонсировал выпуск памятной монеты Курганской области номиналом 10 рублей. Она выходит в обращение сегодня, 5 февраля. Одновременно в этот день отмечается юбилей области.
Монета стала 45-й в серии «Российская Федерация» и выйдет тиражом 10 миллионов штук, уточнили в пресс-службе ЦБ РФ. Как и другие монеты серии, она выполнена из металлов двух цветов: белого и желтого.
Отметим, что в эти минуты в Курганской филармонии проходит праздник, посвященный 75-летию Зауралья. Поздравить жителей области с праздником приехали полпред президента в УрФО Игорь Холманских и певец Александр Буйнов.