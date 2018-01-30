Зауральцев с юбилеем поздравит Александр Буйнов

На торжественном собрании, посвященном 75-летию Курганской области, выступит певец Александр Буйнов. Его концерт ожидается во второй части программы.
Торжество состоится 5 февраля в 15:00 в областной филармонии, на эту дату его перенесли с 6 февраля из-за послания президента к Федеральному собранию, на которое отправится все руководство региона во главе с губернатором Алексеем Кокориным.
На мероприятие приглашены руководители регионального правительства и районов, депутаты, заслуженные люди области. Также приглашения разосланы губернаторам соседних областей и полпреду президента в УрФО Игорю Холманских. Однако кто из них приедет на торжество, пока неизвестно.
Александр Буйнов ранее уже вступал в Курганской области — его приглашали на День города Шадринска, когда город возглавлял Алексей Кокорин.