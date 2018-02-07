23:18 07 февраля 2018 0

Владимир Путин стал самым почетным гостем модернизированного терминала Фото: Kremlin.ru

В Красноярске президент РФ Владимир Путин осмотрел новый терминал аэропорта «Емельяново». Пассажиры в воздушной гавани встретили главу государства вспышками фотоаппаратов.

Путин осмотрел аэропорт после того, как завершил свою рабочую программу в Красноярске, сообщает сайт Kremlin.ru. Сам модернизированный терминал является важнейшей частью транспортной системы России.

Реконструкция аэропорта была закончена в 2017 году. При этом пропускная способность воздушной гавани была увеличена вдвое — до пяти миллионов человек в год. Терминал оборудован шестью телескопическими трапами, системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Кроме того у него теперь появилась техническая возможность обслуживать международные рейсы.