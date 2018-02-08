23:35 08 февраля 2018 1

Стоимость смартфона снизилась на тридцать процентов ФОТО: Flickr, Andri Koolme

В России рухнули цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S8+. Стоимость гаджета южнокорейской компании снизилась на 30 процентов.

Если на старте продаж устройство, которое оснащено 64 гигабайтами встроенной памяти, обошлось бы покупателю в шестьдесят тысяч рублей, то сейчас в онлайн-магазинах его можно приобрести за сорок тысяч рублей, передает «Российская газета».

Напомним, смартфон компании Apple iPhone 8 Plus подешевел на двадцать процентов от начальной стоимости. Теперь любители «яблочных» гаджетов могут приобрести устройство за 51,5 тысячи рублей.