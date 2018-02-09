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09 февраля 2018
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06:42  09 февраля 2018 0

На игры ЧМ-2018 болельщикам запретят приносить селфи-палки и зонты

День народного единства. Москва, стадион, трибуны, лужники, зрители, лужники
У входов на стадионы вещи болельщиков будут досматривать стюардыФото: Владимир Андреев © URA.RU
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На игры чемпионата мира по футболу 2018 года болельщикам запретят проносить селфи-палки, зонты длиной более 25 сантиметров, штативы для камер и дроны. Организаторы матчей попросят оставить их в камерах хранения, поскольку этими предметами в случае чего можно травмировать окружающих.

Правила поведения зрителей на стадионах, как рассказали «Известиям» в Оргкомитете мундиаля, включают список запрещенных предметов. Всего их около 50, однако исчерпывающий перечень составить невозможно. поэтому нередко решение будет приниматься охраной на месте. К примеру, она может разрешить проходить на стадион с зонтами в случае непогоды

Попавшие под запрет предметы можно будет оставить в камере хранения, а если болельщику удастся пронести что-то из этого на стадион и воспользоваться, его билет будет автоматически аннулирован, а нарушителя удалят с матча. Президент клуба Russia Unites Эдуард Латыпов в разговоре с изданием предположил, что запрет ввели, чтобы «у болельщиков не было соблазна кинуть селфи-палку на поле или задеть ею кого-то из соседних зрителей».

Сергей Демин
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