На игры ЧМ-2018 болельщикам запретят приносить селфи-палки и зонты

06:42 09 февраля 2018 0

У входов на стадионы вещи болельщиков будут досматривать стюарды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На игры чемпионата мира по футболу 2018 года болельщикам запретят проносить селфи-палки, зонты длиной более 25 сантиметров, штативы для камер и дроны. Организаторы матчей попросят оставить их в камерах хранения, поскольку этими предметами в случае чего можно травмировать окружающих.

Правила поведения зрителей на стадионах, как рассказали «Известиям» в Оргкомитете мундиаля, включают список запрещенных предметов. Всего их около 50, однако исчерпывающий перечень составить невозможно. поэтому нередко решение будет приниматься охраной на месте. К примеру, она может разрешить проходить на стадион с зонтами в случае непогоды

Попавшие под запрет предметы можно будет оставить в камере хранения, а если болельщику удастся пронести что-то из этого на стадион и воспользоваться, его билет будет автоматически аннулирован, а нарушителя удалят с матча. Президент клуба Russia Unites Эдуард Латыпов в разговоре с изданием предположил, что запрет ввели, чтобы «у болельщиков не было соблазна кинуть селфи-палку на поле или задеть ею кого-то из соседних зрителей».