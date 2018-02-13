Кириенко призывал организовать в России систему наставничества

13:46 13 февраля 2018 5

Кириенко заявил о развитии проекта наставничества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил проводить форум «Наставник» на постоянной основе. Об этом чиновник заявил во время церемонии открытия мероприятия в Москве.

«Этот форум и вся система по поддержке наставничества должны стать постоянными и приносить огромный результат для тысяч и тысяч мальчишек и девчонок, которые без вашей помощи просто не смогут найти себя в жизни. Какие бы ни появлялись уникальные компьютерные программы, какие бы новые возможности нам бы ни открывала работа с большими данными, все равно навыки знания, особенно ценности, передаются от человека к человеку», — сообщил участникам мероприятия Кириенко.

Форум «Наставник», который пройдет 13—15 февраля на ВДНХ, направлен на развитие профессиональной среды наставничества, напоминает ТАСС. Он объединит несколько тысяч наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших компаний, органов федеральной и региональной власти. В феврале—марте 2018 года окружные форумы «Наставник» пройдут в семи федеральных округах России, в том числе УрФО.