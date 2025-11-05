Украинцы стали массово отказываться от британской военной помощи

Украинцы продают в интернете британские рукавицы с кожаными вставками за 50 гривен за пару Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Украины активно продают через интернет-площадки с объявлениями военное снаряжение британского производства, включающее предметы обмундирования, туристическое снаряжение и средства маскировки. Об этом сообщили журналисты, проведя соответствующее исследование.

«На украинском сайте объявлений можно купить британскую военную экипировку. В категории „одежда“ есть предложения по продаже непромокаемого костюма, состоящего из брюк и рубашки, за 4 500 гривен (8 625 рублей)», — передает РИА Новости.

Отмечается, что автор одного из таких объявлений подчеркнул, что данное изделие «применяется для экипировки военнослужащих британской армии». Также в продаже имеется огнеупорная куртка стоимостью 1 350 гривен (2 588 рублей) и тактический разгрузочный жилет за 1 550 гривен (2 970 рублей). Помимо одежды, на площадке представлен зимний спальный мешок армии Великобритании ценой в 1 950 гривен (3 737 рублей). Он рассчитан на эксплуатацию при температуре до -20 градусов. Дополнительно предлагается приобрести вкладыш-простыню для спального мешка за 250 гривен (480 рублей).

Среди прочих товаров на сайте размещены предложения о продаже наколенников стоимостью 450 гривен (290 рублей), перчаток с кожаными элементами по 50 гривен за комплект (96 рублей), а также платка на голову за 30 гривен (58 рублей). По утверждению продавца, данный платок создан специально для применения в боевых условиях на Ближнем Востоке. Изделие можно использовать на шее для охлаждения организма или в качестве «турникета» — то есть медицинского жгута для остановки интенсивного кровотечения.

Также на украинцы реализуют камуфляжную маскировочную сеть, которая, согласно описанию продавца, является «собственностью британской армии» и представляет собой «оригинальное изделие». Ее цена составляет 7 500 гривен (14 373 рубля). В характеристиках товара указывается, что сеть предназначена «для защиты и маскировки объектов на территории, востребована при обустройстве тиров, летних площадок, беседок».