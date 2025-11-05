В Ростовской области отражена атака ВСУ

ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников в ночное время на территории Ростовской области. Воздушные цели были нейтрализованы в четырех районах региона.

«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Люди, к счастью, не пострадали», — сообщил в своем telegram-канале Юрий Слюсарь. Он уточнил, что информация о возможных последствиях продолжает уточняться.

Воздушная атака затронула одновременно несколько муниципальных образований области. Все сбитые беспилотники были уничтожены до достижения ими потенциальных целей. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв и разрушений на земле. Специальные службы проводят осмотр территорий на предмет возможных обломков.

Продолжение после рекламы