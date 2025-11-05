В Ростовской области отражена атака ВСУ
ПВО сбила дроны над четырьмя районами Ростовской области
Системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников в ночное время на территории Ростовской области. Воздушные цели были нейтрализованы в четырех районах региона.
«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Люди, к счастью, не пострадали», — сообщил в своем telegram-канале Юрий Слюсарь. Он уточнил, что информация о возможных последствиях продолжает уточняться.
Воздушная атака затронула одновременно несколько муниципальных образований области. Все сбитые беспилотники были уничтожены до достижения ими потенциальных целей. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии жертв и разрушений на земле. Специальные службы проводят осмотр территорий на предмет возможных обломков.
Беспилотные летательные аппараты регулярно используются для атак на территории Ростовской области. За последние дни регион подвергся нескольким волнам воздушных нападений: первая атака произошла в ночь на 30 октября на четыре района, вторая — в ночь на 4 ноября на три района, а третья — в ночь на 5 ноября на четыре района региона.
