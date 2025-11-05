Краснов: нужно ускорить внедрение ИИ в работу судов

Краснов заявил, что в работу судов будет ускорено внедрение технологий искусственного интеллекта Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

В России будет ускорен процесс внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность судебных органов. Данное распоряжение дал председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов в ходе своего первого интервью после вступления в должность.

«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность», — заявил Краснов для ТАСС и «Российской газеты». Он добавил, что ИИ будут применять для результативного анализа судебных решений, обнаружения имеющихся противоречий и пробелов в правовом регулировании.

При этом Игорь Краснов подчеркнул, что нейросетевые технологии не смогут заместить судью в ходе работы, поскольку окончательное решение, в особенности затрагивающее человеческие судьбы, должно неизменно оставаться прерогативой человека. Искусственный интеллект предназначен исключительно для содействия в оптимизации рабочих процессов и повышения качества правосудия.

