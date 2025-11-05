Краснов: нужно ускорить внедрение ИИ в работу судов
Краснов заявил, что в работу судов будет ускорено внедрение технологий искусственного интеллекта
Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации
В России будет ускорен процесс внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность судебных органов. Данное распоряжение дал председатель Верховного суда Российской Федерации Игорь Краснов в ходе своего первого интервью после вступления в должность.
«Я уже дал поручение ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в судебную деятельность», — заявил Краснов для ТАСС и «Российской газеты». Он добавил, что ИИ будут применять для результативного анализа судебных решений, обнаружения имеющихся противоречий и пробелов в правовом регулировании.
При этом Игорь Краснов подчеркнул, что нейросетевые технологии не смогут заместить судью в ходе работы, поскольку окончательное решение, в особенности затрагивающее человеческие судьбы, должно неизменно оставаться прерогативой человека. Искусственный интеллект предназначен исключительно для содействия в оптимизации рабочих процессов и повышения качества правосудия.
Ранее Краснов заявил, что Россия нуждается в единообразной судебной практике, которая обеспечивает конституционную законность и правопорядок, передает RT. Так, судебные инстанции при разбирательстве дел по-прежнему демонстрируют противоречивые, а иногда и диаметрально противоположные подходы. Глава Верховного суда подчеркнул, что такая ситуация приводит к неоднократному пересмотру судебных постановлений и наносит очевидный ущерб репутации судебной власти. Высшая судебная инстанция призвана сыграть ключевую роль в преодолении данной проблемы.
