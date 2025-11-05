Обязательную регистрацию домашних животных предложили ввести в России

В РКФ отметили, что регистрация домашних животных повысит уровень персональной ответственности хозяина Фото: Илья Московец © URA.RU

В России предложили внедрить систему обязательного учета домашних питомцев. Об этом сообщил глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Помимо этого, в федерации считают необходимым организовать контроль над деятельностью заводчиков.

«Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных», — заявил Голубев для РИА Новости. По его словам, эта мера станет фундаментом для цивилизованного обращения с питомцами и будет способствовать повышению личной ответственности владельцев.

Также в федерации предложили вести контроль за деятельностью заводчиков. Такой учет позволит обеспечить ответственный подход к разведению и содержанию собак на территории РФ. Еще одним важным направлением работы, как подчеркивает Голубев, должна стать образовательная и просветительская деятельность. Она призвана сформировать у граждан понимание принципов ответственного собаководства. Он особо отметил, что подобное образование необходимо для всех потенциальных владельцев животных без исключения, независимо от того, какую породу они планируют приобрести.

