Обязательную регистрацию домашних животных предложили ввести в России
В РКФ отметили, что регистрация домашних животных повысит уровень персональной ответственности хозяина
В России предложили внедрить систему обязательного учета домашних питомцев. Об этом сообщил глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Помимо этого, в федерации считают необходимым организовать контроль над деятельностью заводчиков.
«Наша принципиальная позиция включает несколько ключевых мер: обязательная регистрация домашних животных», — заявил Голубев для РИА Новости. По его словам, эта мера станет фундаментом для цивилизованного обращения с питомцами и будет способствовать повышению личной ответственности владельцев.
Также в федерации предложили вести контроль за деятельностью заводчиков. Такой учет позволит обеспечить ответственный подход к разведению и содержанию собак на территории РФ. Еще одним важным направлением работы, как подчеркивает Голубев, должна стать образовательная и просветительская деятельность. Она призвана сформировать у граждан понимание принципов ответственного собаководства. Он особо отметил, что подобное образование необходимо для всех потенциальных владельцев животных без исключения, независимо от того, какую породу они планируют приобрести.
Ранее ветеринар Алексей Ковалев изложил свою позицию относительно введения лимита на содержание домашних питомцев в квартирах. По его словам, содержание большого числа животных в условиях городской многоквартирной застройки приводит к повышенной скученности питомцев, что делает их более восприимчивыми к различным заболеваниям. Также существует также риск распространения бешенства, особенно при отсутствии карантинных мероприятий и надлежащего содержания питомцев под контролем ветеринарных специалистов. Все это создает потенциальную опасность как для детей, так и для взрослого населения, передает MK.RU.
