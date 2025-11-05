В Госдуме рассказали, какую максимальную сумму можно получить по больничному в день

Говырин заявил, что выплаты за первые три дня болезни осуществляет работодатель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Максимальный размер ежедневных выплат по листку нетрудоспособности сейчас достигает приблизительно 5 700 рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Алексей Говырин, отметив, что размер компенсации напрямую зависит от величины трудового стажа сотрудника.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности на сегодняшний день составляет 5 673 рубля в день. Эта величина определяется исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за два предыдущих года. За 2023 год база составляла около 1,9 миллиона рублей, за 2024-й — около 2,2 миллиона рублей», — заявил Говырин для РИА Новости.

Парламентарий также обратил внимание на то, что величина выплаты находится в прямой зависимости от продолжительности страхового стажа работника. Так, при наличии стажа более восьми лет назначается 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60%. Когда трудовой стаж сотрудника не достигает шести месяцев, расчетной базой служит федеральный минимальный размер оплаты труда — с 1 января 2025 года он составил 22 440 рублей. При этом законодательством гарантируется, что ежедневное пособие не может составлять менее 723,87 рубля, даже при условии, что фактический средний заработок работника оказывается ниже этого порога.

Продолжение после рекламы

Финансирование больничных за первые три дня осуществляется за счет средств работодателя, в то время как за последующий период выплаты производит Социальный фонд РФ, отметил Алексей Говырин. Отмечается, что увеличение размера пособий обусловлено актуализацией параметров страховых взносов и индексацией минимального размера оплаты труда. Подобное оказало влияние на методику исчисления социальных выплат в общероссийском масштабе.