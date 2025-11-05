МВД хочет отменить запись о детях в загранпаспортах и пошлину за это
МВД предлагает делать каждому ребенку собственный загранпаспорт
МВД России подготовило законопроект об исключении из заграничных паспортов родителей сведений о детях и отмене госпошлины за внесение таких изменений. Согласно документу, каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт.
«Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который исключает из заграничных паспортов родителей сведения о детях и отменяет госпошлину за внесение таких изменений. Согласно документу, каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт, что обеспечит ему беспрепятственный выезд за границу для учебы, туризма или участия в спортивных соревнованиях», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов.
Практика внесения данных о детях в паспорт родителей создает дополнительные сложности при поездках за границу, отмечает МВД. Ведомство уточнило, что международные договоры допускают удостоверение личности ребенка через паспорт родителя, но отдельные государства могут не признавать такую возможность в одностороннем порядке.
Инициатива МВД связана с ужесточением требований к документам при международных поездках. С 20 января 2026 года РЖД перестанет оформлять билеты на поезда за границу для детей до 14 лет по свидетельству о рождении, требуя только заграничный паспорт.
