На Пхукете нашли тело утонувшего во время купания гражданина России
Тело утонувшего на Пхукете россиянина нашли на пляже Най Тон, пишет Phuket News
Фото: Алена Полозова © URA.RU
На таиландском курорте Пхукет было найдено тело российского туриста Дмитрия Закуцкого, который пропал без вести 3 ноября во время купания с друзьями в море. Установлено, что он утонул в районе пляжа Най Тон. Об этом сообщает издание Phuket News.
«Тело Закуцкого было найдено сегодня около 17:00 (по местному времени — прим. URA.RU)», — говорится в материале. Ранее очевидцы сообщили полицейским, что мощная волна утянула мужчину под воду и он не смог выплыть.
В связи с произошедшем правоохранители немедленно организовали поисковую операцию. В ней приняли участие спасатели из Административной организации Сакху Тамбон и Фонда Кусольдхарм Пхукет. Поиски продолжались сутки, в них также использовали гидроциклы для обследования местности. Однако работы были осложнены из-за сильных волн, передает RT.
