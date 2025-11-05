На Пхукете нашли тело утонувшего во время купания гражданина России

Тело утонувшего на Пхукете россиянина нашли на пляже Най Тон, пишет Phuket News Фото: Алена Полозова © URA.RU

На таиландском курорте Пхукет было найдено тело российского туриста Дмитрия Закуцкого, который пропал без вести 3 ноября во время купания с друзьями в море. Установлено, что он утонул в районе пляжа Най Тон. Об этом сообщает издание Phuket News.

«Тело Закуцкого было найдено сегодня около 17:00 (по местному времени — прим. URA.RU)», — говорится в материале. Ранее очевидцы сообщили полицейским, что мощная волна утянула мужчину под воду и он не смог выплыть.