Украина планирует ввести срочные военные контракты параллельно с существующей системой призыва. Такие меры, по данным американского издания, вызваны острым дефицитом личного состава в армии после почти четырех лет боевых действий.

«Украина планирует ввести срочные военные контракты наряду с системой призыва на военную службу, стремясь удовлетворить насущную потребность в привлечении новобранцев и снизить нагрузку на солдат, измученных годами боевых действий», — констатирует газета The New York Times. Как отмечается, армия не может демобилизовать уставших солдат без достаточного количества замен, что вынуждает власти искать альтернативные пути комплектования войск.

Украина столкнулась с массовым уклонением от призыва и нехваткой новобранцев. По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска под Покровском превосходят украинских защитников в восемь раз. ВСУ испытывает повышенные нагрузки из-за продолжительности боевых действий и численного превосходства противника.

