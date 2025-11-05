Рядом с Россией построят гигантский завод по производству тяжелых боеприпасов

Договор о строительстве завода был заключен еще в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Немецкий концерн Rheinmetall реализует крупный инвестиционный проект на территории Литвы, вблизи российской границы — речь идет о строительстве предприятия по выпуску артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает издание Spiegel. В объект будет вложено до 300 миллионов евро, а введут его в эксплуатацию в 2026 году.

«В Литве, недалеко от границы с Россией, строится новый завод по производству боеприпасов для тяжелой артиллерии. Завод площадью более 300 футбольных полей планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. <... > Компания Rheinmetall планирует инвестировать до 300 миллионов евро в новый завод через совместное предприятие с балтийским государством», — передает Spiegel.

Согласно планам, последующее наращивание производственных мощностей намечено на 2027 год. Новое предприятие на восточных рубежах НАТО будет специализироваться на производстве 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Годовой объем выпуска составит десятки тысяч единиц боеприпасов. Реализация проекта обеспечит создание до 150 рабочих мест. Глава Rheinmetall Армин Паппергер подчеркнул наличие стратегической важности нового завода не только для Литвы, но и для всей Европы и Североатлантического альянса. Выбор локации вблизи российских границ, по его словам, демонстрирует глубину германо-литовского партнерства.

Данный проект является частью масштабной экспансии Rheinmetall в балтийском регионе. Компания намерена построить еще одно артиллерийское предприятие на территории Латвии. Кроме того, концерн уже располагает действующим совместным предприятием в литовской Йонаве, где проходит ремонт боевой техники для немецкой 45-й танковой бригады, вооруженных сил других стран НАТО, а также для Украины.