ВСУ атаковали энергоструктуру во Владимирской области
Украинские БПЛА нанесли удар по энергетической структуре во Владимирской области, заявил Авдеев
Энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира подверглась атаке беспилотников в ночь на 5 ноября. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие или жертвы в результате атаки.
«Беспилотниками атакована энергетическая инфраструктура в пригороде Владимира. Специалисты работают на месте», — заявил Авдеев в своем telegram-канале.
Губернатор также призвал местных жителей сохранять спокойствие. Он подчеркнул, что системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Работы по устранению последствий происшествия начнутся с наступлением светлого времени суток.
Сегодня над Орлом также были сбиты беспилотники ВСУ, В результате атаки обломками повреждены несколько домов и хозяйственная постройка, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
