В России утвердят стандарт для специалистов по воспитанию патриотов

В России пропишут обязанности и задачи специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Документально разработанные стандарты закрепят до конца 2027 года. Исполнителями назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и силовые ведомства. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

«К февралю 2026 года будет разработана дополнительная профессиональная программа по подготовке специалистов, ответственных за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей. К августу ведомства подготовят типовую модель организации работы „военно-патриотических объединений“, работающих на базе учебных заведений. Обязанности и задачи специалистов пропишут до декабря 2027 года», — пишут со ссылкой на документ «Ведомости».

По сведениям издания, планируется сформировать электронный сборник практик патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также справочник тематических мероприятий. Кроме того, Минпросвещения, Росмолодежь и Минобрнауки разработают методические рекомендации по вовлечению в просветительскую патриотическую деятельность участников СВО.

