Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию российских активов

Грушко: ЕС почувствует ответ России на конфискацию активов
05 ноября 2025 в 06:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Россия пообещала жесткий ответ ЕС за конфискацию активов

Россия пообещала жесткий ответ ЕС за конфискацию активов

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Россия готова дать асимметричный ответ на возможную конфискацию своих активов Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Брюссель и другие европейские столицы могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — предупредил дипломат в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что инициаторы экспроприационных мер гарантированно ощутят последствия.

Грушко отметил, что нарушение права собственности России подорвет доверие к финансовому сектору ЕС, которое формировалось десятилетиями. Это может спровоцировать масштабный отток капиталов из европейских стран.

Продолжение после рекламы

Замглавы МИД призвал страны-члены ЕС не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и завзятых русофобов». По его словам, подобные действия демонстрируют проверку решимости России защищать свои интересы. Дипломат предупредил, что мировое сообщество сделает выводы о надежности европейской финансовой системы в случае конфискации активов. Это может иметь долгосрочные последствия для статуса евро как резервной валюты.

Напряженность вокруг замороженных российских активов в ЕС нарастает на фоне планов Брюсселя использовать эти средства для кредитования Украины. Большинство замороженных российских активов, превышающих 200 млрд евро, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, однако против такого использования уже выступили Бельгия и Европейский центральный банк, указывая на нарушение международного права и потенциальную угрозу для статуса евро.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал