В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию российских активов
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Россия готова дать асимметричный ответ на возможную конфискацию своих активов Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Брюссель и другие европейские столицы могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — предупредил дипломат в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что инициаторы экспроприационных мер гарантированно ощутят последствия.
Грушко отметил, что нарушение права собственности России подорвет доверие к финансовому сектору ЕС, которое формировалось десятилетиями. Это может спровоцировать масштабный отток капиталов из европейских стран.
Замглавы МИД призвал страны-члены ЕС не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и завзятых русофобов». По его словам, подобные действия демонстрируют проверку решимости России защищать свои интересы. Дипломат предупредил, что мировое сообщество сделает выводы о надежности европейской финансовой системы в случае конфискации активов. Это может иметь долгосрочные последствия для статуса евро как резервной валюты.
Напряженность вокруг замороженных российских активов в ЕС нарастает на фоне планов Брюсселя использовать эти средства для кредитования Украины. Большинство замороженных российских активов, превышающих 200 млрд евро, хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, однако против такого использования уже выступили Бельгия и Европейский центральный банк, указывая на нарушение международного права и потенциальную угрозу для статуса евро.
