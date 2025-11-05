В МИД пообещали ЕС ощутимый ответ на конфискацию российских активов

Россия пообещала жесткий ответ ЕС за конфискацию активов Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Россия готова дать асимметричный ответ на возможную конфискацию своих активов Европейским союзом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Брюссель и другие европейские столицы могут не сомневаться, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для должного политического и экономического реагирования. Наш ответ в ЕС почувствуют», — предупредил дипломат в интервью газете «Известия». Он подчеркнул, что инициаторы экспроприационных мер гарантированно ощутят последствия.

Грушко отметил, что нарушение права собственности России подорвет доверие к финансовому сектору ЕС, которое формировалось десятилетиями. Это может спровоцировать масштабный отток капиталов из европейских стран.

Продолжение после рекламы

Замглавы МИД призвал страны-члены ЕС не поддаваться влиянию «безответственных еврочиновников и завзятых русофобов». По его словам, подобные действия демонстрируют проверку решимости России защищать свои интересы. Дипломат предупредил, что мировое сообщество сделает выводы о надежности европейской финансовой системы в случае конфискации активов. Это может иметь долгосрочные последствия для статуса евро как резервной валюты.