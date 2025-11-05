Найденное тело, нервное напряжение: как проходят поиски семьи Усольцевых на 5 ноября

Найдено тело рыбака, который пропал в Тайге после семьи Усольцевых Фото: Илья Московец © URA.RU

Супруги Усольцевы — Сергей и Ирина, а также их пятилетней дочерью Ариной — спонтанно решили посетить Минскую петлю, которая считается их особым местом и потерялись. Первоначально супруга планировала отправиться вместе с мужем на занятия «Тантры» — индийские практики, включающие медитации и йогу.

За время поисков отряд волонтеров потерял технику на 200 тысяч рублей. Также на днях во время поисков семьи было найдено тело рыбака, который пропал после исчезновения Усольцевых. Что известно о пропаже Усольцевых на 5 ноября — в материале URA.RU.

Показана последняя переписка Усольцевой с подругой

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, спонтанно приняла решение отправиться именно в это путешествие. Об этом свидетельствует переписка Ирины Усольцевой с ее духовной наставницей Марией Шрайнер, которую женщина вела за несколько дней до исчезновения. Вместо запланированного тренинга по тантре супруги решили провести время вместе с дочерью Аришей в мини-путешествии.

«Хочу вместо этого побыть с мужем, в другом контексте и формате — вдвоем или втроем с Аришей. У нас не часто это, мы в выходные строим наш дом, в будни работаем, встречаемся на завтраках, иногда на ужинах, и в постели, и созваниваемся. В общем, я сказала мужу, что если он не очень сильно на тантру хочет, то давай не поедем, а вместо этого поедем в мини-путешествие. И он живо откликнулся на это», — написала Усольцева подруге. Ее слова приводит aif.ru.

В сообщении женщина отметила, что ее жизнь в последнее время изменилась к лучшему. Она стала просыпаться с радостью и любовью, без эмоциональных спадов. Усольцева также упомянула о намечающемся переходе к финансовой стабильности и развитии в профессиональной сфере. Женщина признавалась, что выбор в пользу семейной поездки вместо тренинга дался ей непросто, но она приняла это решение осознанно.

Пропали 20 пар сапог и спальники

За время работы безвозвратно утрачено семь фонарей, повреждено 11 раций, из которых шесть были новыми цифровыми моделями. Также со скалы сорвался навигатор, потеряны несколько спальников и канистр для топлива. Всего утрачено оборудования на 200 тысяч рублей во время операции, передает aif.ru.

Часть техники могла быть случайно забыта уставшими участниками поисков. Это объясняется крайним физическим и эмоциональным напряжением добровольцев во время поисковых операций.

Во время поисков найдено тело

В Партизанском районе Красноярского края обнаружено тело 54-летнего рыбака, который пропал 18 октября 2025 года. Мужчина исчез примерно в 10 километрах от зоны, где ранее велись поиски семьи Усольцевых. Предполагается, что мужчина утонул. Спасатели нашли лодку рыбака на берегу реки Мана в первые дни поисков, однако самого владельца обнаружить сразу не удалось.

По словам местного рыбака, обнаружившего тело погибшего, трагедия произошла из-за природных факторов. «Я думаю, здесь не было криминала. Это река, течение, холодная вода и много одежды на себе. Если из лодки выпал — пиши пропало. Не он первый и не он последний, к сожалению», — пояснил он. Его слова передает «Царьград».

Алтайский егерь Сергей Усик объяснил, почему рыбака нашли быстрее, чем семью Усольцевых: «Район поиска рыбака намного меньше, чем у Усольцевых, и место примерно было известно». Мужчина отправился на рыбалку 18 октября, доехав до станции Кой с лодкой и продуктами, планировал вернуться на следующий день, но связь с ним прервалась.

