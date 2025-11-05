Минимум трое погибли в авиакатастрофе в США, пострадали 11

Глава штата Кентукки Энди Бешир сообщил о гибели не менее трех человек в результате авиакатастрофы грузового воздушного судна, еще 11 человек получили ранения. Его слова передают американские СМИ.

«По нашим данным, жертвами происшествия стали минимум три человека. Полагаю, что количество погибших увеличится. Ранения различной степени тяжести получили не менее 11 человек, часть из них находится в критическом состоянии и проходит лечение в медицинских учреждениях региона. Повторюсь, эта цифра, вероятно, также возрастет», — отметил губернатор в ходе брифинга для представителей СМИ.