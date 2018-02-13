В Совфеде приняли отставку Клинцевича

14:53 13 февраля 2018 4

Франц Клинцевич не стал раскрывать причины ухода Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Сенатор Франц Клинцевич уходит с поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В комитете уже приняли его отставку, и теперь Клинцевич станет рядовым сенатором.

«Комитет Совета Федерации по обороне принял отставку Клинцевича, но о причинах лучше узнавать у самого Франца Адамовича. Завтра (в среду, 14 февраля — прим. ред.) на пленарном заседании решение будет принято окончательно. Комитет уже решил этот вопрос, осталось только дождаться решения от других сенаторов на пленарном заседании», — цитирует «Федеральное агентство новостей» представителя Совфеда. Вероятнее всего, место Клинцевича займет бывший руководитель управления ФСБ по Западному военному округу Александр Ракитин.

Как ранее сообщало «URA.RU», причиной отставки Клинцевича, скорее всего, стала излишняя открытость сенатора. Зачастую он комментировал действия российских военных в Сирии без согласования. При этом сам сенатор раскрывать причины ухода не стал. «Видимо, он был нужен тогда, когда нужно было нагнетать. Сейчас нагнетать не нужно и очевидно, что от нагнетания станет только хуже, поэтому на его месте должен быть человек с более сдержанной точкой зрения», — пояснил политолог Константин Калачев изданию «Ведомости».