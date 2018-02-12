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12 февраля 2018
18:30  12 февраля 2018 2

Сенатор Клинцевич из-за «открытости» потерял пост в Совете Федерации

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
На место Клинцевича прочат сенатора из КарелииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Член Совета Федерации Франц Клинцевич написал заявление о том, что покидает пост первого заместителя председателя комитета по обороне и безопасности. Его место займет сенатор из Карелии.

Клинцевич не раскрыл причины ухода, но рассказал «Коммерсанту», что его открытость как одного из руководителей комитета, «наверное, не всем нравилась». Он станет рядовым сенатором, пишет «Национальная служба новостей».

Место Клинцевича займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, сообщает argumenti.ru. До сентября 2017 года он руководил УФСБ России по Западному военному округу.

По данным «Коммерсанта», Клинцевич активно комментировал действия российских военных в Сирии без согласования. Последней каплей стали слова сенатора о том, что сирийский спецназ находится на месте крушения обломков российского штурмовика Су-25СМ, сбитого радикальными исламистами в провинции Идлиб, отмечает издание. В тот же день его слова опровергли.

Самым громким конфликтом с участием Клинцевича был спор с руководившим в то время организацией инвалидов войны в Афганистане Андреем Чепурным. Тот заявил, что Клинцевич пытается «уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов», а также называет спикера Госдумы Вячеслава Володина преемником Владимира Путина.

Ольга Кулакова
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