В Минкульте объяснили, почему фильм Мединского заменит премьеру «Мстителей»

22:13 13 февраля 2018 1

Мединский пока не комментировал ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Министерстве культуры заявили, что дата выхода в российский прокат фильма «Мстители: Война бесконечности» была согласована с компанией-прокатчиком заранее. Walt Disney Company объявила о переносе даты премьеры голливудского фильма с 3 на 11 мая, после чего многие пользователи связали это с тем, что теперь, согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», на первой дате стоит премьера военной драмы «Собибор». Сценаристом этой картины значится глава ведомства Владимир Мединский.

«Дата премьеры фильма „Мстители: Война бесконечности“ 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании „Дисней“ и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет», — цитирует заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина «Интерфакс».

Премьера третьей части «Мстителей» в России ожидалась 3 мая, на день раньше, чем в США. Однако ее начнут показывать на восемь дней позже. Таким образом, Россия станет предпоследней страной, которая начнет показывать американскую киноленту, опережая лишь Мексику, сообщается на сайте «КиноПоиск». По информации RNS, ни Мединский, ни компания-прокатчик не прокомментировали дату премьерного показа «Мстителей».

1/3 Фото: скрин сайта «КиноПоиск»

Отметим, рейтинг ожидания третьих «Мстителей» на «КиноПоиске» составляет 92% (всего проголосовало 65 605 человек), фильм занял девятую строчку в списке самых ожидаемых фильмов среди пользователей (всего туда попало 33 киноленты). Рейтинг ожидания «Собибора» — 96%, за него проголосовали более трех тысяч пользователей.

Как писало «URA.RU», ранее гендиректор «Роскино» Екатерина Мцитуридзе назвала фильм «Собибор» хорошим киноконтентом, в том числе благодаря которому интерес к российскому кинематографу возрастет в 2018 году. Картина покажет октябрь 1943 года, когда заключенные лагеря Собибор во главе с лейтенантом Красной Армии Александром Печерским подняли восстание — единственное успешное восстание в нацистском концлагере.