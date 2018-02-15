05:20 15 февраля 2018 0

Задержанный подозреваемый является бывшим учеником школы Фото: depositphotos.com © URA.RU

Не менее 16 человек было убито в результате нападения на одну из школ города Паркленд в американском штате Флорида. Полицейскими задержан подозреваемый — 19-летний подросток Николас Круз.

Он является бывшим учеником школы, в которой произошла трагедия. Точное число пострадавших пока неизвестно. Госпитализированы по меньшей мере 14 человек, однако число раненых может составлять порядка 50, передает телеканал 360.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы.«Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребёнок, учитель или кто-либо другой не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», — цитирует Life главу США.