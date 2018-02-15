{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
05:20  15 февраля 2018 0

В результате стрельбы в школе во Флориде убиты 16 человек. Еще 14 госпитализированы

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, спецслужбы, пистолет, кгб, служба безопасности, спецагент, секретная служба
Задержанный подозреваемый является бывшим учеником школыФото: depositphotos.com © URA.RU

Не менее 16 человек было убито в результате нападения на одну из школ города Паркленд в американском штате Флорида. Полицейскими задержан подозреваемый — 19-летний подросток Николас Круз.

Он является бывшим учеником школы, в которой произошла трагедия. Точное число пострадавших пока неизвестно. Госпитализированы по меньшей мере 14 человек, однако число раненых может составлять порядка 50, передает телеканал 360.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы.«Мои молитвы и соболезнования семьям жертв ужасной стрельбы во Флориде. Ни один ребёнок, учитель или кто-либо другой не должен чувствовать себя небезопасно в американской школе», — цитирует Life главу США.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров