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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:53  16 февраля 2018 0

В Ираке вынесли приговор побывавшей на территории ИГ россиянке

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Женщину приговорили к одному году тюрьмы за незаконное пересечение границы ИракаФото: Владимир Жабриков

Иракский суд вынес первый приговор россиянке, вынужденно оказавшейся на территории подконтрольной запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. С женщины сняли обвинения в терроризме, но приговорили к году тюрьмы за незаконное пересечение границы.

«Благодаря милости Всевышнего и усилиям главы Чечни Рамзана Кадырова багдадский суд вынес мягкий и справедливый приговор — один год заключения гражданке России Петимат Магомадовой. Женщина до отъезда в Ирак проживала в Германии», — цитирует Life члена Совфеда России, представителя главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

По мнению сенатора, суд вынес справедливый приговор, понимая, что женщина оказалась в зоне военного конфликта не по своей воле, а также не намеревалась нанести вред местному населению. Также Сабсаби отметил профессионализм группы юристов и адвокатов, которых привлекли для работы над делом по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Александр Черноскутов
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