Кудрин заявил, что пенсии в 25 тысяч невозможны без повышения пенсионного возраста

Поднять пенсию до 25 тысяч рублей возможно только при условии повышения пенсионного возраста. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических исследований (ЦСР) Алексей Кудрин.
Экономист заявил, что «каждый пенсионер будет на треть лучше жить в результате повышения пенсионного возраста», пишет «Интерфакс». По расчетам ЦСР, за 16 лет следует увеличить пенсионный возраст женщин до 63 лет и до 65 лет у мужчин за десять лет. Прибавлять планируют по полгода в год.
Ранее на том же форуме глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что организация хочет поднять пенсии до 25 тысяч рублей к 2030 году. Таким образом, сумма выплат в два с половиной раза превысит прожиточный минимум.