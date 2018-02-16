{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
На рост явки на выборах президента работают только 3 региона Урала. Как губернаторы слили задание
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 70,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 февраля 2018
Главные новости Москвы
17:16  16 февраля 2018 14

Кудрин заявил, что пенсии в 25 тысяч невозможны без повышения пенсионного возраста

Всероссийский конкурс управленцев
Кудрин хочет прибавлять по полгода в годФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

Поднять пенсию до 25 тысяч рублей возможно только при условии повышения пенсионного возраста. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи заявил экс-министр финансов РФ, глава Центра стратегических исследований (ЦСР) Алексей Кудрин.

Экономист заявил, что «каждый пенсионер будет на треть лучше жить в результате повышения пенсионного возраста», пишет «Интерфакс». По расчетам ЦСР, за 16 лет следует увеличить пенсионный возраст женщин до 63 лет и до 65 лет у мужчин за десять лет. Прибавлять планируют по полгода в год.

Ранее на том же форуме глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что организация хочет поднять пенсии до 25 тысяч рублей к 2030 году. Таким образом, сумма выплат в два с половиной раза превысит прожиточный минимум.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров