07:40 16 февраля 2018 0

Размер пенсионных выплат может достичь 25 тысяч рублей Фото: Pixabay

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что размер пенсии должен достигнуть 2,5 прожиточного минимума к 2030 году. Об этом он рассказал на инвестиционном форуме в Сочи.

«Стратегия развития пенсионной системы, которая сейчас реализуется, рассчитана до 2030 года. Основное в ней — это увеличение пенсий граждан, и ориентир — это два с половиной — три прожиточных минимума. Сейчас это примерно 1,63-1,64. Но это падение было в связи, как вы помните, с всплеском инфляции», — цитируют Nation news слова Дроздова.

По его прогнозам, в ближайшие три года пенсии выплачиваемые «по старости» могут вырасти до 15,5 тыс. рублей, отмечают argumenti.ru. Он также указал, что важной задачей Пенсионного фонда является снижение зависимости фонда от состояния бюджета.

Ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила, что приоритетной задачей правительства России является повышение уровня пенсий в стране до 2,5 прожиточного минимума, то есть до 25 тысяч рублей из расчета действующих цен. Кроме того, правительство на неопределенный срок отложило планы по повышению пенсионного возраста в стране. Вместо этого, к 2025 году чиновники планируют увеличить минимальный стаж, необходимый для получения пенсии, с нынешних 7 до 15 лет.