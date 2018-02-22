{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрина проигнорировали. Холманских дал вводные, как жить после выборов. Зама Куйвашева заберут в губернаторы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 69,63
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 февраля 2018
22 февраля 2018
23:08  22 февраля 2018 0

Пациентка потратила все сбережения на борьбу со «смертельной болезнью» и узнала, что врачи ошиблись

Пресс-тур на территорию медгородка, открытие новой поликлиники, вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Челябинск, томография, череп, дисплей, поликлиника, медицина, мрт, монитор, мозг, больница, ум
После компьютерной томографии британке поставили «смертельный диагноз»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина из Великобритании потратила все свои деньги вместе с мужем после того, как узнала о своей «смертельной болезни». Позже выяснилось, что ей поставили ошибочный диагноз.

Врачи в ноябре 2016 года после компьютерной томографии поставили Джекки Дибб диагноз «лобно-височная деменция», прожить с которой можно максимум семь лет. Тогда 62-летняя британка приняла решение «прокутить» все сбережения вместе с мужем, сообщает телеканал 360. Супруги начали жить на «широкую ногу»: обустроили дом, купили душевую кабину и огромный холодильник. После этого они отправились в путешествие, на которое потратили 1,5 тысячи фунтов (120 тысяч рублей), пишет Life.ru.

Кроме того, женщина даже успела проститься со своей 12-летней внучкой. Она сказала девочке, что будет с ней в образе зомби из кино. Женщина потратилась и на собственное лечение. Она оплатила массу врачебных процедур, которые оказались ненужными.

Через год Джекки прошла повторное обследование из-за головных болей. В результате женщина узнала, что диагноз был ошибкой. Симптомы деменции врачи перепутали с проявлениями депрессии. Судиться с больницей семья не намерена из-за высокой стоимости разбирательства.

Ольга Кулакова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров