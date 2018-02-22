Пациентка потратила все сбережения на борьбу со «смертельной болезнью» и узнала, что врачи ошиблись

23:08 22 февраля 2018 0

После компьютерной томографии британке поставили «смертельный диагноз» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина из Великобритании потратила все свои деньги вместе с мужем после того, как узнала о своей «смертельной болезни». Позже выяснилось, что ей поставили ошибочный диагноз.

Врачи в ноябре 2016 года после компьютерной томографии поставили Джекки Дибб диагноз «лобно-височная деменция», прожить с которой можно максимум семь лет. Тогда 62-летняя британка приняла решение «прокутить» все сбережения вместе с мужем, сообщает телеканал 360. Супруги начали жить на «широкую ногу»: обустроили дом, купили душевую кабину и огромный холодильник. После этого они отправились в путешествие, на которое потратили 1,5 тысячи фунтов (120 тысяч рублей), пишет Life.ru.

Кроме того, женщина даже успела проститься со своей 12-летней внучкой. Она сказала девочке, что будет с ней в образе зомби из кино. Женщина потратилась и на собственное лечение. Она оплатила массу врачебных процедур, которые оказались ненужными.

Через год Джекки прошла повторное обследование из-за головных болей. В результате женщина узнала, что диагноз был ошибкой. Симптомы деменции врачи перепутали с проявлениями депрессии. Судиться с больницей семья не намерена из-за высокой стоимости разбирательства.