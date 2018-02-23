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23 февраля 2018
12:21  23 февраля 2018 2

Роднина поздравила российских фигуристок с победой на Олимпиаде. «Мое сердце с Женей»

Штаб Единой России. Москва, роднина ирина
Роднина выразила свою симпатию МедведевойФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Советская фигуристка и депутат Госдумы V—VI созывов Ирина Роднина поздравила Алину Загитову и Евгению Медведеву с победой на Олимпиаде в Пхенчхане. Свое мнение о выступлении спортсменок Роднина опубликовала в Twitter.

«Наши Золотые Девушки!!! Алину с победой!!! Но мое сердце с Женей!!!» — написала фигуристка. Подписчики откликнулись на запись Родниной, отметив, что чемпионки достойны двух золотых медалей, и пожелали Медведевой занять первое место на следующей Олимпиаде.

Нашлись и те, кто посчитал, что Медведева более достойна золота Олимпиады, нежели Загитова, кроме того, Алине выгоднее было стать второй для дальнейшей спортивной карьеры. «Теперь же журналюги могут ее погубить, как и Липницкую», — отметили пользователи Сети.

Один из подписчиков решил подшутить над Родниной, спросив: «С Женей Плющенко?» «Этот Женя четыре года назад плюнул нам в сердце», — парировала фигуристка.

Алина Загитова завоевала золото в в одиночном катании среди женщин на Олимпиаде в Пхенчхане. Второе место достались Евгении Медведевой, передавал телеканал 360. На данный момент сборная России поднялась на 15-е место в общекомандном зачете, уточняла РТ.

Валерия Романова
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