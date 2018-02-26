01:57 26 февраля 2018 1

Местных жителей просят подальше держаться от места взрыва Фото: скрин видео с места происшествия

В воскресенье, 25 февраля, вечером в центре британского города Лестер прогремел мощный взрыв. Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

По информации правоохранителей, сейчас на месте ЧП работают спасательные службы, а с огнем борются шесть пожарных расчетов. Из-за произошедшего на нескольких близлежащих улицах перекрыто движение, а жителей просят подальше держаться от места происшествия.

Пока информации о пострадавших нет.