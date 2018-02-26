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26 февраля 2018
25 февраля 2018
09:16  26 февраля 2018 0

Израиль назвал причину потери своего истребителя в Сирии

Истребитель F-16 был сбит из-за ошибки пилотовФото: Wikipedia
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Армия обороны Израиля в своем докладе сообщила об ошибке пилотов, из-за которой случилась потеря истребителя F-16 ВВС в небе над Сирией 10 февраля. Военные эксперты считают, что летчики продолжили выполнение задания вместо того, чтобы принять необходимые оборонные меры.

Экипаж самолета получил сигнал об атаке с земли своевременно, пишут Nation News. Но пилоты не стали действовать в соответствии с инструкциями, где регламентировано их поведение при обстреле противником. При этом решение катапультироваться было признано верным. В результате пилот получил тяжелые травмы и проходит лечение, а штурман уже вернулся на работу.

Напомним, что ранее МИД РФ сделал заявление в связи с ударами по военным объектам в Сирии, нанесенным израильской авиацией, сообщала «Национальная служба новостей». Дипломаты призвали все вовлеченные стороны не допустить эскалации конфликта в регионе.

Ольга Кулакова
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