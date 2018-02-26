Израиль назвал причину потери своего истребителя в Сирии

09:16 26 февраля 2018 0

Истребитель F-16 был сбит из-за ошибки пилотов Фото: Wikipedia

Армия обороны Израиля в своем докладе сообщила об ошибке пилотов, из-за которой случилась потеря истребителя F-16 ВВС в небе над Сирией 10 февраля. Военные эксперты считают, что летчики продолжили выполнение задания вместо того, чтобы принять необходимые оборонные меры.

Экипаж самолета получил сигнал об атаке с земли своевременно, пишут Nation News. Но пилоты не стали действовать в соответствии с инструкциями, где регламентировано их поведение при обстреле противником. При этом решение катапультироваться было признано верным. В результате пилот получил тяжелые травмы и проходит лечение, а штурман уже вернулся на работу.

Напомним, что ранее МИД РФ сделал заявление в связи с ударами по военным объектам в Сирии, нанесенным израильской авиацией, сообщала «Национальная служба новостей». Дипломаты призвали все вовлеченные стороны не допустить эскалации конфликта в регионе.