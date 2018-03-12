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12 марта 2018
Главные новости Москвы
12:26  12 марта 2018 4

Хабаровские автолюбители «нарисовали» портрет Путина машинами. ВИДЕО

Участников не хватило для полного изображения портретаФото: скрин видео группы «Типичный Хабаровск» во «ВКонтакте»

Хабаровские автомобилисты приняли участие во флешмобе. На открытой площадке местные жители выстроили свои автомобили так, что получился портрет президента РФ Владимира Путина. Впрочем, сами участники мероприятия говорят, что до последнего не знали, какое изображение у них выйдет.

«К выборам наша акция отношения не имеет. Мы давно хотели сделать сложную композицию, в частности, портрет человека», — цитирует организатора флешмоба Вячеслава Шемпелева телеканал 360. Он отметил, что удалось добиться портретного сходства даже при половине изображения. Мероприятие прошло вечером 11 марта, участие в нем приняли около 250 автомобилей, пишет «Федеральное агентство новостей».

В группе «Типичный Хабаровск» во «ВКонтакте» пользователи рассказали, что не знали, какую фигуру выстраивают из авто. Одни подписчики заявили, что не нашли сходства с Путиным, а другие иронизировали на тему актуальных проблем автомобилистов. «Выразили ему благодарность за высокие цены на бензин», «Молодцы, „Платон“ будут платить исправно», — написали в комментариях под видео.

Ранее автолюбители Югры составили из машин надпись «Крым наш». Акция прошла в годовщину присоединения полуострова к России, во флешмобе приняли участие десятки авто, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
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