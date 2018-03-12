Директор «Современника» назвал ошибкой гастроли спектакля с Ефремовым, который обматерил зрителей

20:49 12 марта 2018 1

Ефремов, не выходя из образа гадкого старика, решил ответить зрителям Фото: Михаил Ефремов, Instagram

Директор театра «Современник» Игорь Попов сделал заявление после того, как его артист — Михаил Ефремов — матом обругал зрителей в Самаре, когда те пожаловались на плохую слышимость. Попов заявил, что нельзя было везти новый сложный спектакль в регионы, не убедившись в том, что со зрителями была проведена подготовка.

«Эта конкретная постановка требует серьезной подготовки зрителя, предварительной работы с публикой, в ходе которой было бы объяснено, какого рода произведение им предстоит увидеть. Это, судя по всему, не было сделано ни пиар-службой театра, ни сотрудниками принимающей нас на гастролях компании», — говорит Попов в письме, которое опубликовано на официальном портале театра.

Он поясняет, что постановка сделана таким образом, что некоторая часть реплик намерено произносится так, чтобы зритель их не слышал. Самарцы оказались не готовы к такому повороту, и в зале начались «волнения», на что Ефремов должен был отреагировать более здраво, считает директор «Современника».

Он уточнил, что премьера постановки «Не становись чужим» прошла в январе этого года в Москве. В основе спектакля — пьеса «Возвращение домой» Гарольда Пинтера, английского драматурга, лауреата Нобелевской премии.