Центробанк объявил о санации двух банков

22:56 14 марта 2018 1

ЦБ займется санацией банка «Траст» и «Рост Банка» Фото: Антон Белицкий

Центробанк решил взять на санацию банк «Траст» и «Рост Банк». Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) будет выполнять в них функции временной администрации.

Регулятор опубликовал на своем официальном сайте сообщение о мерах по предотвращению банкротства в банках «Траст» и «Рост Банк». В нем говорится о том, что ЦБ займется оздоровлением обеих организаций, чтобы обеспечить их «бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств».

Механизм санации через ФКБС был в первый раз использован Центробанком в ситуации с банком «Открытие» в 2017 году, отмечает «РБК». Та же схема нашла свое применение в Бинбанке, Промсвязьбанке и банке «Советский». При этом Центробанк как собственник и санатор получает пакет акций банка, а рыночные инвесторы не принимают участия в санации.