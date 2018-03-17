08:59 17 марта 2018 0

За его кандидатуру проголосовали единогласно Фото: Pixabay

Си Цзиньпин переизбран на второй срок в качестве председателя Китайской народной республики (КНР). За его кандидатуру депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали единогласно.

Выборы лидера КНР прошли путем тайного голосования. Кроме того, Си Цзиньпин переизбран и на должность главы Центрального военного совета Китая, пишет RT.

До 11 марта 2018 года председатель КНР мог находиться у власти не более, чем два срока, напоминает Nation News. Но в этом году депутаты внесли поправки в национальную конституцию и отменили это ограничение.