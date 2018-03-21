Любимое мороженое Путина стало одним из лидеров рынка

Группа компаний «Ренна» занимающаяся производством мороженого под брендом «Коровка из Кореновки» вышла на второе место по продажам своей продукции в России. Президент РФ Владимир Путин дважды высоко оценивал мороженое этой торговой марки.
По итогам 2017 года группа компаний «Ренна» увеличила долю на российском рынке до 8,9%, оставив позади совместное предприятие швейцарской Nestle и британской R& R «Фронери» (они знамениты мороженым «48 копеек» и Extreme). На первом месте остался англо-голландский концерн Unilever (среди наиболее известной продукции «Золотой стандарт», «Магнат», Cornetto). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Nielsen.
Мороженое бренда «Коровка из Кореновки» дважды оценил глава государства. Летом 2017 года на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском Путин попробовал пломбир в стаканчике. На вопрос журналистов, вкусное ли оно, президент РФ сказал, что рекомендует его. Кроме того, мороженым он угостил членов правительства, напоминает «Национальная служба новостей». В марте 2018 года Путин посетил Национальный центр зерна имени Лукьяненко в Краснодаре. Там он во второй раз оценил кубанское мороженое, пишет «Федеральное агентство новостей».